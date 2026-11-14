Скауты "Барселоны" посетили товарищеский матч между сборными Аргентины и Уругвая, чтобы оценить игру двух потенциальных новичков каталонского клуба.

По информации Sport, особое внимание представителей "сине-гранатовых" было приковано к центральным защитникам Лисандро Мартинесу из "Манчестер Юнайтед" и Хуану Родригесу, выступающему за итальянский "Кальяри". Аргентина проиграла в этой встрече Уругваю со счетом 1:2.

Аргентинскому защитнику 28 лет, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 45 миллионов евро. Уругвайский футболист значительно моложе — ему 21 год, а его трансферная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.

Интерес к обоим игрокам связан с поиском усиления оборонительной линии. При этом финансовые возможности "Барселоны" остаются ограниченными: ранее сообщалось, что каталонцы не располагают достаточным бюджетом для крупных приобретений в зимнее трансферное окно.