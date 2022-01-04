Авторитетный журнал не включил Месси и Роналду в символическую сборную 2021 года

Авторитетный журнал L’Équipe представил символическую сборную по итогам 2021 года, сообщает "Чемпионат".

В команде года не нашлось места действующему обладателю "Золотого мяча", нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси, а также форварду "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Сборная 2021 года от L’Equipe:

Голкипер: Эдуард Менди ("Челси").

Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Маркиньос ("Пари Сен-Жермен"), Тео Эрнандес ("Милан").

Полузащитники: Н’Голо Канте ("Челси"), Жоржиньо ("Челси"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Нападающие: Карим Бензема ("Реал"), Роберт Левандовски ("Бавария").

Напомним, в голосовании за право получить "Золотой мяч" Месси обошел всех футболистов, представленных в команде года по версии L'Equipe.