Австралия отказалась от подачи заявки на проведение ЧМ-2034 по футболу

Австралия не будет подавать заявку на проведение чемпионата мира 2034 года, сообщается на сайте Футбольной федерации Австралии (FFA).

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) и Конфедерацию футбола Океании (OFC) к конкурсу заявок на право проведения чемпионата мира 2034 года.

После этого Саудовская Аравия официально подала заявку на проведение ЧМ-2034. Хозяева мирового первенства будут утверждены на отдельном конгрессе ФИФА, заявки принимаются до 31 октября. Решение Саудовской Аравии поддержали в AFC.

"Мы изучили возможность подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу и, приняв во внимание все факторы, пришли к выводу не делать этого в отношении соревнований 2034 года", - говорится в заявлении FFA.

Вместо этого Австралия решила сосредоточиться на заявках на женский чемпионат Азии 2026 года и клубный чемпионат мира 2029 года.

Хозяева двух ближайших чемпионатов мира уже определены. В 2026 году турнир пройдет в США, Канаде и Мексике, а в 2030 году матчи турнира впервые примут шесть стран - Уругвай, Аргентина, Парагвай, Марокко, Испания и Португалия.