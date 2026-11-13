Защитник лондонского "Арсенала" Бен Уайт назвал молодого футболиста, который способен в будущем завоевать "Золотой мяч", передают Vesti.kz.

В "Арсенале" растёт будущий обладатель "Золотого мяча"

Англичанин высоко оценил талант своего юного одноклубника Макса Доумана и признался, что с нетерпением ждёт его дальнейшего прогресса.

"Наверное, я бы назвал Макса, Макса Доумана. То, что он делает в "Арсенале", — это невероятно. Так что я бы поставил на него. Он настолько талантлив — это безумие. Могу только представить, каким он будет в 20 или 21 год", — сказал Уайт в эфире BBC Radio 5 Live Sports.

16-летний Доуман уже провёл 19 матчей за основную команду "Арсенала". На его счету три забитых мяча и одна результативная передача.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Доумана оценивается в 50 миллионов евро.

Кто такой Макс Доуман

Макса Доуман - воспитанник "Арсенала". В августе 2025 года он дебютировал в английской премьер-лиге в возрасте 15 лет и 235 дней. В марте 2026 года Доуман вписал своё имя и в историю АПЛ: забив "Эвертону" в возрасте 16 лет и 74 дней, он стал самым молодым автором гола в чемпионате.

В составе "канониров" Доуман завоевал два титула - стал чемпионом АПЛ и обладателем Суперкубка Англии.

16-летний талант "Арсенала" трижды вошёл в Книгу рекордов Гинесса за достижения в АПЛ и ЛЧ



