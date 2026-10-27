В Аргентине не признали превосходство Кейна и сделали громкое заявление о Месси

Аргентинское издание Olé эмоционально отреагировало на итоги голосования за "Золотой мяч", который впервые в карьере получил Харри Кейн, сообщают Vesti.kz.

Журналисты не согласились с пятым местом Лионеля Месси и напомнили о победе сборной Аргентины над Англией в полуфинале чемпионата мира-2026.

"Для нас Месси всегда лучший, даже если европейцы выбрали игрока "Баварии", а величайшей легенде в истории отвели лишь скромное пятое место", - говорится в публикации.

Авторы также вспомнили полуфинал чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Аргентины во главе с Месси обыграла команду Англии с Кейном.

"Клеймо поражения от Месси и сборной Аргентины в полуфинале никогда не исчезнет. Как бы то ни было, для нас Лео Месси остаётся лучшим, и чемпионат мира - лишнее тому подтверждение", - написали журналисты.

Напомним, Месси восемь раз становился обладателем "Золотого мяча" - это рекорд в истории награды.