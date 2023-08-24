Анчелотти отметил работу Гвардиолы

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Сегодня 09:02
©ФК "Реал"

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что нет похожего на него специалиста. При этом ему и нравятся несколько человек, среди которых испанец Хосеп Гвардиола.

"Нет нового тренера, похожего на меня. Мне нравятся те, кто делает большие ставки на игру, например, Гвардиола, Де Дзерби или Артета, а также те, кто способен мотивировать игроков, как Бордалас, мне нравится, как он мотивирует команду", - цитирует итальянского специалиста Marca.

Напомним, в двух турах нового сезона Ла Лиги "Реал" обыграл "Атлетик" и "Альмерию".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Брайтон энд Хов Альбион 2 2 0 0 8-2 6
2 Манчестер Сити 2 2 0 0 4-0 6
3 Арсенал 2 2 0 0 3-1 6
4 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
5 Вест Хэм Юнайтед 2 1 1 0 4-2 4
6 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
7 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 4-2 4
8 Ньюкасл Юнайтед 2 1 0 1 5-2 3
9 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
10 Ноттингем Форест 2 1 0 1 3-3 3
11 Кристал Пэлас 2 1 0 1 1-1 3
12 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 1-2 3
13 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
14 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
15 Челси 2 0 1 1 2-4 1
16 Шеффилд Юнайтед 2 0 0 2 1-3 0
17 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
19 Вулверхэмптон Уондерерс 2 0 0 2 1-5 0
20 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0

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Метки:
Анчелотти Карло Гвардиола Хосеп Реал Мадрид Манчестер Сити АПЛ

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