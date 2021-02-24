Александр Меркель забил первый гол за новый клуб и отпраздновал в стиле Роналду

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель забил первый гол за саудовский футбольный клуб "Аль-Фейсали", передает корреспондент Vesti.kz.

29-летний хавбек отличился в гостевом матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Иттихадом". Меркель забил гол на 93-й минуте, установив окончательный счет - 3:1 в пользу "Аль-Фейсали", который одержал волевую победу. Причем взятие ворот футболист отпраздновал в стиле форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Для казахстанца этот мяч стал первым за саудовский клуб. Всего в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Меркель провел 18 матчей, отдав еще две голевые передачи.

Напомним, Меркель перешел в "Аль-Фейсали" в сентябре 2020 года. За это время он провел за саудовский клуб восемь матчей, в которых отдал одну голевую передачу. Контракт казахстанского футболиста с клубом действует до лета 2022 года.

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Также Меркель выступал за "Милан" в 2009-2011 годах, после чего был продан в "Дженоа" за 6,5 миллиона евро. До перехода в голландский "Хераклес" он выступал за австрийскую "Адмиру", немецкий "Бохум", итальянские "Удинезе" и "Пизу", швейцарский "Грассхопперс" и английский "Уотфорд".