Александр Меркель помог клубу выиграть третий матч в чемпионате

Голы забивались в каждом из таймов.

Фото: twitter.com/amerkel52
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Сегодня 07:19
"Аль-Фейсали", за который выступает футболист сборной Казахстана Александр Меркель, обыграл на выезде "Аль-Раед" в рамках восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в городе Бурайда и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

На 30-й минуте Хуссейн аль-Шоваиш срезал мяч в свои ворота, после чего на 85-й Гильерме Аугусто подвел итог встречи.

Как итог, "Аль-Фейсали" одержал третью победу при четырех ничьих и одном поражении, расположившись с 13 очками на четвертом месте из 16-ти. "Аль-Раед" с отставанием на три пункта оказался на десятой позиции.

Меркель вышел в стартовом составе и отыграл без замены.

До переезда в сентябре в Саудовскую Аравию казахстанский полузащитник выступал за нидерландский "Хераклес" с 2018 года. С нынешним клубом он подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.
Метки:
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Футбол Мировой футбол
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Сегодня 07:19
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