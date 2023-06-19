Альба и Бускетс воссоединились с Месси

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 12:07
©ФК "Барселона"

Испанские футболисты Жорди Альба и Серхио Бускетс стали игроками американского клуба "Интер Майами", сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, обе сделки уже полностью завершены. Оба футболиста перейдут в клуб в качестве свободных агентов. Их соглашения с командой будут рассчитаны до 2025 года.

Ранее предложение "Интер Майами" принял их бывший партнер по "Барселоне" Лионель Месси. До этого аргентинец отказал "Барселоне" и клубу из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль", который обещал ему 1,2 миллиарда евро за два года.

В прошлом сезоне Альба отыграл 24 матча за "Барселону" в чемпионате Испании, забил два гола и сделал три результативные передачи. Бускетс провел 30 матчей в Ла Лиге в сезоне-2022/23.

"Сине-гранатовые" стали чемпионами, набрав 88 очков. По завершении сезона "Барселона" объявила об уходе Бускетса и Альбы.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Месси Лионель Футбольные трансферы США

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:07
Мировой футбол
Альба и Бускетс воссоединились с Месси
Сегодня , 07:54
Мировой футбол
Месси прокомментировал свой переход в "Интер Майами"
Вчера , 22:37
Мировой футбол
"Не осталось больше ничего". Месси прокомментировал уход из ПСЖ
Вчера , 19:41
Мировой футбол
"Конкуренция перестанет быть интересной". В УЕФА сделали заявление о потолке зарплат
Вчера , 18:59
Мировой футбол
Игрок "Реала" готов присоединится к казахстанцу в европейском клубе
Вчера , 18:35
Мировой футбол
В УЕФА раскритиковали клубы из Саудовской Аравии за трансферную активность
Вчера , 17:43
Мировой футбол
Экс-ветеран "Барселоны" стал одноклубником Месси - источник
Вчера , 15:00
Мировой футбол
В сборной Италии высказались о победе на ЧМ-2026
Вчера , 12:30
Мировой футбол
Канте прошел медобследование в новом клубе
Вчера , 09:30
Мировой футбол
Одноклубник Алипа дебютировал за сборную Бразилии после получения российского паспорта
© 2008 - 2023 ТОО «EML»