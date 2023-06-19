Альба и Бускетс воссоединились с Месси

Испанские футболисты Жорди Альба и Серхио Бускетс стали игроками американского клуба "Интер Майами", сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, обе сделки уже полностью завершены. Оба футболиста перейдут в клуб в качестве свободных агентов. Их соглашения с командой будут рассчитаны до 2025 года.

Ранее предложение "Интер Майами" принял их бывший партнер по "Барселоне" Лионель Месси. До этого аргентинец отказал "Барселоне" и клубу из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль", который обещал ему 1,2 миллиарда евро за два года.

В прошлом сезоне Альба отыграл 24 матча за "Барселону" в чемпионате Испании, забил два гола и сделал три результативные передачи. Бускетс провел 30 матчей в Ла Лиге в сезоне-2022/23.



"Сине-гранатовые" стали чемпионами, набрав 88 очков. По завершении сезона "Барселона" объявила об уходе Бускетса и Альбы.