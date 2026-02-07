"Актобе"? Бывшая звезда "Реала" определился с новым клубом

Атакующий полузащитник Хамес Родригес продолжит карьеру в МЛС. Колумбийский футболист подписал контракт с "Миннесотой Юнайтед", сообщает официальный сайт американского клуба.

Родригес перешёл в команду в статусе свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2026 года, при этом у "Миннесоты" предусмотрена опция продления контракта до конца того же года.





До переезда в США Хамес выступал за мексиканский "Леон", цвета которого защищал с начала 2025 года. За этот период полузащитник провёл 34 матча, забив пять мячей и отдав девять результативных передач.

За карьеру Хамес Родригес выступал за ряд европейских топ-клубов, включая мадридский "Реал", где он провёл одни из лучших сезонов в своей карьере.

Ранее сообщалось, что интерес к Хамесу проявляет казахстанский "Актобе", который ранее подписал именитого португальца Нани.