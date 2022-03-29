Защитник сборной Уганды Бевис Мугаби рассказал, что не знал о том, как он побил рекорд нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду по высоте прыжка, сообщает "Чемпионат".

"Честно говоря, я не подозревал, что сделал это, пока после игры мне не позвонил брат и не сказал, что я высоко прыгнул. Но в то время я не особо на этом зацикливался, так как моей целью было набрать три очка за команду.

Я рад, что это был победный гол, и мы получили жизненно важные очки, которые нам были нужны в то время", - цитирует Мугаби сайт Федерации футбола Уганды.

26-летний футболист прыгнул на дюйм выше - на высоте 8 футов 6 дюймов над землей - и забил гол в матче шотландской премьер-лиги в 2021 году, побив рекорд Роналду в 8 футов 5 дюймов, установленный во время игры за "Ювентус" против "Сампдории" в 2019 году.