42-летний защитник сборной Бразилии Тьяго Силва может отложить завершение профессиональной карьеры и провести на поле еще как минимум один сезон, сообщают Vesti.kz.

Бразилец намерен продолжить выступления, а его семья поддерживает такое решение. Главным вариантом для футболиста остается "Флуминенсе", который также заинтересован в сохранении опытного игрока до конца 2027 года.

По информации ESPN Brasil, клуб уже направил Силве официальное предложение о продлении соглашения. Оно предусматривает повышение зарплаты, бонусы за выполнение определенных условий, а также возможность перейти на другую должность в структуре команды после завершения карьеры. Кроме того, "Флуминенсе" готов организовать для защитника прощальный матч.

Окончательное решение остается за самим футболистом. Ожидается, что он определится с будущим в декабре, когда завершится сезон в Бразилии.

Ранее уход "Флуминенсе" из Кубка Либертадорес заставил Силву задуматься о завершении карьеры. После вылета из турнира защитник заявил, что больше не сыграет в этом соревновании, что породило слухи о скором уходе из футбола.

Напомним, футболист поиграл на родине, а также защищал цвета "Порту" (Португалия), "Динамо" М (Россия), "Милан" (Италия), ПСЖ (Франция) и "Челси" (Англия). В составе "синих" он в сезоне-2020/21 выиграл Лигу чемпионов. Кроме того, на счету бразильца множество других трофеев.