40-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович договорился о продлении контракта с "Миланом". Об этом в Твиттере сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, форвард и команда официально подпишут соглашение в самое ближайшее время, а все детали устно обговорены и улажены.

Контракт будет заключен сроком на один сезон. Форвард получит зарплату в размере 1,5 миллиона евро плюс бонусы.

Напомним, что в прошлом сезоне Серии А Ибрагимович забил за "Милан" восемь голов. В октябре этого года ему исполнится 41.

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