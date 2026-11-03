Колумбийский нападающий Джексон Мартинес вернулся в профессиональный футбол спустя шесть лет после завершения карьеры и сразу отметился победным голом за "Индепендьенте Медельин", передают Vesti.kz.Мартинес решил исход матча на 87-й минуте
40-летний форвард вышел в стартовом составе в матче против "Альянсы" и помог своей команде одержать победу со счётом 2:1. На 87-й минуте Мартинес забил решающий мяч, эффектно отметив возвращение на футбольное поле.
Таким образом, первый матч после шестилетнего перерыва завершился для колумбийца голом, который принёс его команде три очка.
Мартинес выступал за "Атлетико" и "Порту"
⚽🔴🔵 ¡APARECIÓ EL ‘CHA CHA CHA’! Jackson Martínez cazó el rebote y mandó el balón al fondo de la red para darle la ventaja al Medellín frente a Alianza Valledupar. ¡Regreso soñado! 🔥👏 #LALIGAxWIN https://t.co/qquUUhm4K5— Win Sports (@WinSportsTV) November 2, 2026
За свою карьеру нападающий успел поиграть в нескольких странах. В Европе он защищал цвета мадридского "Атлетико", "Порту" и португальского "Портимоненсе". Также Мартинес выступал за мексиканский "Хагуарес Чьяпас" и китайский "Гуанчжоу Эвергранд".
"Индепендьенте Медельин" занимает особое место в карьере футболиста: именно в этом клубе он начинал профессиональный путь и является его воспитанником.
Кроме того, Мартинес выступал за сборную Колумбии, в составе которой принял участие в чемпионате мира 2014 года.