125 миллионов евро в год. Роналду получил предложение из Саудовской Аравии

У португальской звезды футбола Криштиану Роналду появился неожиданный вариант продолжения карьеры. Как сообщает CNN Portugal, он может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

Название клуба пока не разглашается, но известно, что футболисту предлагают по 125 миллионов евро за каждый год - всего 250 миллионов за два сезона. Также там готовы выплатить 30 миллионов за трансфер "Манчестер Юнайтед" и 20 миллионов на комиссионные агентам.

Ранее Роналду не поехал с "Манчестер Юнайтед" на предсезонное турне в Таиланд.

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