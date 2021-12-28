Вице-капитан футзального "Кайрата" и ключевой защитник сборной Казахстана Дуглас близок к переходу в российский КПРФ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему этот трансфер является своевременным и полезным для всех сторон.

Дуглас, безусловно, один из важнейших игроков "Кайрата", и недавний чемпионат мира подтвердил, что он вернул былую форму и вновь выглядит одним из сильнейших игроков на своей позиции в мире. Но, с точки зрения "Кайрата", на данный момент ситуация с арендой защитника выглядит логично. В этом есть как экономический, так и спортивный подтекст.

Алматинский клуб вылетел из Лиги чемпионов, в связи с этим, по сути, задача на сезон осталась лишь одна - в очередной раз защитить звание чемпионов страны, в чем, откровенно говоря, мало сомнений. Дуглас - важная фигура, но и без него "Кайрат" способен легко выиграть чемпионат. Не менее важной является и финансовая часть - Дуглас один из самых высокооплачиваемых игроков клуба, у "Кайрата" далеко не лучшие времена с точки зрения возможностей бюджета, об этом говорит и трансферная кампания команды минувшим летом - она была очень скромной. Уход Дугласа разгрузит зарплатную ведомость, но при этом клуб не потеряет игрока окончательно, ведь это всего лишь аренда. А если КПРФ летом 2022 года вдруг решит провернуть полноценный трансфер, то "Кайрат" может и неплохо заработать на продаже Дугласа.

"Кайрат" мог отпустить несколько других, менее значимых игроков (опять же в целях экономии средств), но тогда бы потерял количественно, поэтому уход лишь одного игрока не выглядит катастрофой именно в плане выбора состава (у Кака все равно будет набор из опытных 8-10 игроков хорошего уровня).

Переезд в чемпионат России будет полезен и для самого Дугласа. Он давно мог оказаться в сильном европейском чемпионате (в 2018 году был в шаге от перехода в "Барселону", но из-за травмы сделка сорвалась) и теперь этот час настал. Дуглас способен помочь КПРФ выиграть чемпионат России, и это дополнительная мотивация для игрока.

Отметим, что на данный момент в российской Суперлиге по футзалу уже выступают два представителя сборной Казахстана - это Лео ("Норильский Никель") и Арнольд Кнауб ("Динамо-Самара").