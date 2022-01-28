В УЕФА отреагировали на решающий матч Казахстана с Италией на Евро-2022

Сборной Италии по футзалу нужна победа в матче с Казахстаном, чтобы выйти в плей-офф Евро-2022. УЕФА предположила исходы, которые определят участников второго раунда от группы B.

Перед встречей Казахстан с четырьмя очками идет на первом месте, а итальянцы делят вторую строчку со Словенией.

"В стартовом матче со Словенией сборная Казахстана трижды оказывалась в роли догоняющей и в конце концов добилась ничьей - 4:4. Затем казахстанцам дважды пришлось отыгрываться в поединке с финнами, однако закончилось все убедительной победой - 6:2 и выходом на первое место в группе. Для попадания в плей-офф полуфиналистам двух последних Евро теперь хватит ничьей. Казахстан устроит даже поражение, если Словения не обыграет в параллельном матче Финляндию.

Двукратных чемпионов Европы итальянцев пока лихорадит - 3:3 с Финляндией и 2:2 со Словенией. В обеих встречах команде Массимилиано Белларте приходилось отыгрываться, а в концовках она тщетно пыталась забить победный гол. Теперь, чтобы не остаться без плей-офф на втором Евро кряду, сборной Италии нужно обязательно побеждать. Заодно "скуадра адзурра" постарается отомстить Казахстану за поражение 2:5 в четвертьфинале Евро-2016. На сегодняшний день это последний поединок итальянцев в плей-офф чемпионата Европы. Из-за дисквалификаций матч пропустят Альберт Акбаликов (Казахстан) и Эдуардо Алано (Италия).

Факт: Италия неизменно попадала в восьмерку лучших на футзальном Евро до 2018 года, когда заняла последнее место в группе A, уступив в решающем матче хозяевам-словенцам 1:2", - проинформировал официальный сайт.