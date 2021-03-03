Тренер Беларуси отреагировал на поражение от Казахстана в отборе на Евро по футзалу

Главный тренер сборной Беларуси по футзалу Александр Савинцев прокомментировал матч с Казахстаном в рамках отбора на Евро-2022. Его слова приводит пресс-служба КФФ.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев площадки.

"Поздравляю соперника, уверенно победили. В первом тайме мы сыграли не совсем удачно, прежде всего, в атаке. Как говорится в футболе, где-то не повезло, с рикошетом два мяча влетели, прозевали контратаку - 0:3.

Спасибо парням, собрались на второй тайм. К сожалению, сами себе привезли ненужный мяч. Попробовали подключать вратаря, но ничего не получилось. Тем не менее ребята до конца играли. За счет индивидуальных действий и стандарта смогли забить.

2:5 - понятно, что не самый хороший для нас результат. Учитывая, что прошлую игру проиграли на выезде Венгрии, усложняется задача по выходу в следующий этап. Но ничего, будем разбираться в своих ошибках и готовиться к следующей игре. Надеемся, хотя бы ничью зацепить на домашней площадке.

Беря во внимание уровень соперника, будет непросто это сделать. Казахстан сыграл рационально, знали его сильные стороны - подключение Игиты. И знаем, что у соперника есть хорошие местные "столбы" - выдвинутые нападающие - неплохо разворачивали и пятый гол так забили. К этому готовились, но на сегодняшний день индивидуальное мастерство казахстанских игроков будет повыше. То есть у нас одинакового уровня все исполнители. Рассчитываем, что в какой-то игре нам будет сопутствовать удача и сможем раздобыть очки", - сказал он.

Следующий матч команды сыграют 8 марта в Беларуси. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

"Столько работаете и делаете, чтобы пропускать такие мячи?". Тренер Казахстана - о втором матче отбора на Евро-2022