"Столько работаете и делаете, чтобы пропускать такие мячи?". Тренер Казахстана - о втором матче отбора на Евро-2022

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака поделился своими эмоциями от матча с Беларусью в рамках отбора на Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев площадки.

"Я думаю, что была уверенная победа. В начале матча мы не сразу нашли свою игру, но после гола на эмоциях взяли игру под свой контроль. Пропустили необязательные голы, тяжело сохранять концентрацию весь матч, когда нет болельщиков и необходимой атмосферы на трибунах. Конечно, мы разберем игру, однако я благодарен ребятам. Когда пропустили гол, я сказал им, что "вы столько работаете и делаете, чтобы пропускать такие мячи? Нельзя их пропускать". Ну, бывает. Это же люди, и игроки, и тренеры ошибаются. Сделаем выводы, чтобы потом таких ошибок было меньше", - сказал он пресс-службе КФФ.

Следующий матч команды сыграют 8 марта в Беларуси. В первой игре отбора в группе 5 Казахстан разгромил Венгрию. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

Отметим, что впервые в истории отборочные матчи проходят по формуле "дома - в гостях". Путевки на чемпионат Европы получат победители восьми групп и шесть лучших вторых мест. В четвертом раунде две команды в стыковых матчах разыграют 15-ю путевку.

Финальная часть турнира пройдет в Нидерландах (Амстердам и Гронинген). Казахстан также претендовал на проведение Евро-2022.