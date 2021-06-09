Стало известно расписание матчей сборной Казахстана на ЧМ по футзалу в Литве

Сборная Казахстана по футзалу стартовый матч на чемпионате мира-2021 в Литве проведет с Коста-Рикой. Об этом сообщает пресс-служба КФФ.

Игра пройдет 12 сентября в городе Каунас, где 15-го числа команда Рикардо Кака встретится также с хозяйкой турнира Литвой.

Последний матч в группе А Казахстан проведет с Венесуэлой 18 сентября в Вильнюсе.

Турнир пройдет с 12 сентября по 3 октября. ЧМ из-за пандемии был перенесен с прошлого года. Действующим чемпионом является Аргентина.

Для казахстанской команды будущий мундиаль станет третьим в истории, ранее она выступала в финальных стадиях ЧМ в 2000 и 2016 годах.

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