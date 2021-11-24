Стало известно место сборной Казахстана в рейтинге УЕФА перед Евро по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу узнала свое место в обновленном рейтинге УЕФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, Казахстан идет на четвертом месте из 50 команд, набрав 2385,842 очка. В топ-3 входят Испания (2493,789), Россия (2464,226) и Португалия (2450,616).

Напомним, что подопечные Рикардо Кака сыграют в финальной стадии чемпионата Европы-2022, который пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах. В группе B их соперниками станут Словения, Италия и Финляндия. С расписанием матчей можно ознакомиться здесь.

В рамках подготовки к Евро казахстанская команда планирует провести товарищеские матчи с Узбекистаном и Украиной.