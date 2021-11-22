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Сборная Казахстана по футзалу определилась со вторым соперником перед Евро-2022

Сборная Казахстана по футзалу определилась со вторым соперником перед Евро-2022
©КФФ
Новости спорта Футзал

Сборная Казахстана по футзалу проведет два товарищеских матча с Украиной в рамках подготовки к Евро-2022 , передает корреспондент Vesti.kz

Как сообщил наставник украинской команды Александр Косенко, встречи ожидаются в январе, при этом не уточнил, в какие даты.

Перед этим казахстанские игроки проведут спарринги с Узбекистаном - 14 и 15 декабря в Нур-Султане.

Напомним, что подопечные Рикардо Кака на чемпионате Европы-2022, который пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах, сыграют в группе B против Словении, Италии и Финляндии. С расписанием матчей можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Украина Сборная РК по футзалу Казахстан Евро по футзалу

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