Сборная Казахстана по футзалу определилась со вторым соперником перед Евро-2022

Сборная Казахстана по футзалу проведет два товарищеских матча с Украиной в рамках подготовки к Евро-2022 , передает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщил наставник украинской команды Александр Косенко, встречи ожидаются в январе, при этом не уточнил, в какие даты.

Перед этим казахстанские игроки проведут спарринги с Узбекистаном - 14 и 15 декабря в Нур-Султане.

Напомним, что подопечные Рикардо Кака на чемпионате Европы-2022, который пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах, сыграют в группе B против Словении, Италии и Финляндии. С расписанием матчей можно ознакомиться здесь.