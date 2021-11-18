Сборная Казахстана по футзалу сыграет c Узбекистаном перед Евро-2022

В рамках подготовки к Евро-2022 по футзалу сборная Казахстана под руководством Рикардо Кака проведет два товарищеских матча против Узбекистана. Об этом сообщается на странице казахстанской команды в Instagram.

Отмечается, что соответствующая договоренность была достигнута в процессе переговоров между двумя футбольными федерациями.

Оба матча пройдут 14 и 15 декабря в Нур-Султане. Начало - в 19:00.

Напомним, что Казахстан на чемпионате Европы-2022, который пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах, сыграет в группе B против Словении, Италии и Финляндии. С расписанием матчей можно ознакомиться здесь.