Соперники Казахстана по группе отбора на Евро-2022 по футзалу выдали невероятный матч с 10 голами

Сборная Израиля по футзалу одержала победу над командой Венгрии в матче квалификации чемпионата Европы-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Венгрии и закончилась победой гостей со счетом 7:3. Причем большая часть голов пришлась на второй тайм (1:2).

Таким образом, сборная Израиля набрала первые очки в отборочном цикле и догнала Беларусь с Венгрией (у всех по три балла). Лидирует в группе сборная Казахстана, набравшая шесть очков в двух играх.

Следующий матч в рамках отбора на Евро-2022 сборная Казахстана проведет 8 марта на выезде с Беларусью, а 10-го числа Израиль примет Венгрию.