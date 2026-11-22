Юношеская сборная Казахстана U-19 по футзалу одержала крупную победу над командой Марокко в товарищеском матче, завершившемся со счётом 6:2, сообщают Vesti.kz.

Казахстанцы забили шесть мячей

Главным героем встречи в составе победителей стал Калдыбек Орынбаев, оформивший дубль.

Ещё по одному мячу забили Асанали Мынбаев, Алишер Секербаев, Тимофей Морозов и Жанмурат Амандос.

Следующий матч — 24 ноября

Товарищеские встречи юношеских сборных Казахстана и Марокко проходят в Кокшетау на площадке спортивного комплекса Kokshe Arena.

Второй матч между командами запланирован на 24 ноября.