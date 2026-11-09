Со счётом 3:1 завершился матч Аргентина - Португалия

Сборная Аргентины обыграла команду Португалии со счётом 3:1 в матче за третье место футзальной Финалиссимы-2026 и завоевала бронзовые медали турнира, сообщают Vesti.kz.

Аргентина обыграла Португалию 3:1

Аргентинцы открыли счёт уже на первой минуте встречи — отличился Хавьер Альтамирано. Португалия восстановила равновесие на 22-й минуте благодаря голу Угу Невеша.

На 34-й минуте Томаш Пасо отправил мяч в собственные ворота, вновь выведя сборную Аргентины вперёд. Окончательный счёт на 39-й минуте установил Лукас Боло-Алемани.

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Таким образом, аргентинская команда завершила турнир на третьем месте. В решающем матче за титул встретились сборные Испании и Бразилии. Хозяева турнира потерпели поражение со счётом 0:3, а испанцы стали обладателями трофея.