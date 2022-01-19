В сборной Казахстана сообщили о возвращении лидеров перед Евро по футзалу. Есть информация и о главном тренере

Капитан Игита и Даурен Турсагулов смогут сыграть за сборную Казахстана на Евро-2022 по футзалу, а главному тренеру Пауло Рикардо Кака и Арнольду Кнаубу придется остаться на карантине, сообщает официальная страница национальной команды в Instagram.

"За несколько дней до отъезда в Нидерланды игроки сборной Казахстана по футзалу Игита, Даурен Турсагулов и Арнольд Кнауб, а также главный тренер Рикардо Кака получили положительные тесты на COVID-19. Они сразу были изолированы от команды. Через три дня повторные тесты у Игиты и Турсагулова показали отрицательный результат. Они скоро присоединятся к сборной в Нидерландах.

К сожалению, Кака и Кнауб по-прежнему находятся на карантине. Они пропустят первый матч ЕВРО-2022 против Словении, который пройдет в четверг, 20 января. Начало встречи запланировано на 22:30 по столичному времени. Командой будет руководить ассистент главного тренера Сергей Коридзе", - проинформировали в пресс-службе.

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