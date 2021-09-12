Сборная Казахстана стартовала с разгромной победы на чемпионате мира по футзалу

Чемпионат мира по футзалуЕсенаманов, 10 (1:0) ; Турсагулов, 12 (2:1) ; Родригес, 12 (2:1) ; Дуглас Жуниор - Негрейрос, 14 (3:1) ; Тайнан - Да Силва, 17 (4:1) ; Оразов, 27 (6:1) ; Тайнан - Да Силва, 27 (6:1)

Сборная Казахстана одержала победу над Коста-Рикой в стартовом матче чемпионата мира по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 12 сентября, подопечные Кака начали выступление в группе А. Соревнования проходят в Литве.

Встреча против Коста-Рики завершилась со счетом 6:1.

Уже после первого тайма казахстанцы вели с комфортным преимуществом 4:1. На десятой минуте команду вывел вперед Чингиз Есенаманов, а на 12-й удвоил счет Даурен Турсагулов. Буквально тут же Пабло Родригес сократил отставание Коста-Рики. Но затем сборная Казахстана за три минуты забила сопернику еще два мяча, отличились Жуниор (14-я) и Тайнан (17-я).

Во втором тайме казахстанцы продолжили громить соперника, забив еще два гола. Сначала точно пробил Биржан Оразов, а затем Тайнан оформил дубль. Оба сделали это на 27-й минуте.

Подробнее со статистикой можно ознакомиться здесь.

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На групповом этапе сборной Казахстана предстоит провести еще два матча - 15 сентября против Литвы и 18-го против Венесуэлы. В плей-офф, который стартует с 1/8 финала, выйдут две лучшие сборные каждой группы и четыре лучшие из числа обладателей третьих мест.

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