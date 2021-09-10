Контрастная история, огромные амбиции и сильный состав. Превью к старту сборной Казахстана на ЧМ по футзалу

На этой неделе стартует девятый чемпионат мира по футзалу, который пройдет в Литве. Сборная Казахстана отправилась на мундиаль с огромными амбициями и желанием завоевать титул. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о главных деталях предстоящего турнира.

История выступлений сборной Казахстана на ЧМ

Ранее казахстанцы дважды пробивались в финальную стадию чемпионата мира. В далеком 2000 году мы квалифицировались на турнир, еще будучи членом Азиатской конфедерации футбола, то есть проходили отбор не в Европе. Тогда ЧМ проходил в Гватемале и закончился для нашей сборной, мягко говоря, неудачно. Казахстан потерпел три поражения от хозяев турнира, Бразилии и Португалии с общим счетом 8:24.

На следующий чемпионат мира Казахстан пробился спустя 16 лет. В 2016 году наша сборная уже находилась совсем в другом статусе, ведь в тот год также проходил чемпионат Европы, на котором команда, возглавляемая Какау, завоевала бронзовые медали. То есть сборная Казахстана уже тогда окрепла и была готова повторить результат, добытый на Евро. Но на том чемпионате мира ключевая ошибка состоялась уже в первом матче группового этапа с Аргентиной, южноамериканцы минимально победили в равной игре благодаря оплошности Игиты. В двух последующих играх Казахстан легко обыграл Коста-Рику и Соломоновы острова и вышел в плей-офф, но уступил первую строчку, которая могла бы обеспечить нам совсем другой путь в плей-офф. А так уже в 1/8 финала Казахстану достался один из фаворитов турнира - Испания. Несмотря на счет, казахстанцы долгое время бились с испанцами абсолютно на равных, но в итоге уступили 2:5. К слову, Кубок мира тогда выиграла именно Аргентина.

Календарь и соперники

12 сентября. Казахстан - Коста-Рика

15 сентября. Литва - Казахстан

18 сентября. Венесуэла - Казахстан

С одной стороны, Казахстан выглядит фаворитом группы по оценкам даже мировых экспертов, но в то же время нельзя недооценивать ни одного из соперников нашей команды. Коста-Рика и Венесуэла с каждым годом прогрессируют в футзале и выглядят колючими и агрессивными сборными. Литва играет ЧМ в своей стране, поэтому у них также есть дополнительная мотивация. Однако при оптимальном составе и полной концентрации Казахстан способен занять первое место в группе. Лидерство на этой стадии почти наверняка обеспечит нам проходимого соперника в 1/8 финала, а дальше будет всего один шаг до полуфинала.

Главные звезды сборной Казахстана

Прежде всего основное внимание касательно нашей сборной будет приковано к Игите. Он мировая звезда футзала и лучший вратарь мира, поэтому, безусловно, Игита - лицо команды, как в медийном поле, так и в игровом. Плюс, несмотря на изменившийся стиль игры, от нашего вратаря ждут не только впечатляющих спасений в рамке, но и голов в чужие ворота.

Если на прошлых больших турнирах мы привыкли ждать лидерской игры от дуэта Нургожина и Есенаманова, то сейчас это бремя готовы на себя взять более молодые и выходящие на пик карьеры Оразов и Турсагулов. Эти два парня планомерно прибавляют каждый год и готовы штурмовать чемпионат мира в таком стиле, как это было в Лиге чемпионов за "Кайрат".

Самый яркий представитель сборной, выступающий в европейском топ-клубе, - это Тайнан. Он способен вести игру сборной в атаке, создавать моменты, а также самостоятельно завершать эпизоды. Если Тайнан будет в боевой форме, команда может рассчитывать на гарантированные один-два гола практически в каждом матче.

Ну и важнейший элемент баланса нашей сборной - Дуглас. Наиболее точную характеристику защитнику когда-то дал Игита. По его словам, Дуглас - железный человек. Возможно, натурализованный бразилец уже не так грандиозен, как это было три-четыре года назад, но его класс и опыт по-прежнему отвечают всем стандартам топ-игрока.

Цель и ожидание

Игроки и главный тренер Пауло Рикардо Кака в едином порыве говорят о том, что они хотят выиграть чемпионат мира. При определенных обстоятельствах, если лидеры будут здоровы и в форме на протяжении всей дистанции и если пара сборных-фаворитов сойдут на ранних стадиях, такой сверхоптимистичный расклад возможен. Но на данный момент в объективной реальности сборная Казахстана способна спокойно дойти до 1/4 финала, а дальше уже достаточно весомым успехом для нас будет выход в полуфинал.

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