Лучший вратарь мира, Токаев и звезда испанского чемпионата. Разбор состава сборной Казахстана на ЧМ по футзалу

Cборная Казахстана по футзалу определилась с окончательной заявкой на чемпионат мира в Литве. Корреспондент Vesti.kz проанализировал выбор главного тренера Пауло Рикардо Кака, а также оценил потенциал нынешнего состава.

Вратари: Рауан Атантаев ("Нур-Султан"), Игита ("Кайрат"), Нарун Сериков ("Кайрат").

Игита - главная звезда нашей сборной, и от его игры будет многое зависеть не только в обороне команды, но и в созидательной части. Сменщиками капитана "Кайрата" на сей раз стали молодой Нарун Сериков, который является дублером Игиты и в клубе, а также представитель клуба "Нур-Султан" Рауан Атантаев. Судя по всему, именно игрок столичного клуба вытеснил из основной заявки Нуралема Байдуллу, который изначально выглядел более явным кандидатом на включение в заявку, поскольку провел несколько матчей в отборе.

Так или иначе, шансы Атантаева и Серикова на игровое время в Литве не слишком высоки, возможно, шанс будет лишь в третьей игре группового этапа, если сборная к этому времени наберет шесть очков. В частности, интересно было бы посмотреть на Серикова, который, как помним, неплохо проявил себя в ключевых матчах Лиги чемпионов весной, подменяя Игиту.

Защитники: Даурен Нургожин ("Кайрат"), Агедиль Мадияров ("Липецк"), Биржан Оразов ("Кайрат"), Дуглас ("Кайрат"), Болат Сарбасов ("Атырау").

В этой линии сразу бросается в глаза отсутствие одного из самых титулованных игроков в истории казахстанского футзала - Лео. Защитник "Норильского Никеля" восстанавливается после разрыва "крестов" и не сможет помочь сборной. Дуэт Дугласа и Лео в обороне всегда являлся для нашей сборной идеальным сочетанием, оба игрока органично дополняли друг друга. Защитника уровня Лео с сопоставимыми навыками у сборной сейчас увы нет.

Дугласу в обороне скорее всего будут помогать универсалы Оразов и Нургожин. Молодые Сарбасов и Мадияров - игроки ротации.

Нападающие: Тайнан ("Эль-Посо"), Нурбек Карагулов ("Актобе"), Азат Валиуллин ("Ухта"), Альберт Акбаликов ("Кайрат"), Чингиз Есенаманов ("Кайрат"), Арнольд Кнауб ("Актобе"), Даурен Турсагулов ("Кайрат"), Жомарт Токаев ("Атырау").

Атакующий потенциал сборной по-прежнему впечатляет и, в какой-то степени, он стал даже выше. Тайнан - уже состоявшаяся мировая звезда футзала, он, вероятно, самый разноплановый нападающий сборной, к тому же с рабочей левой ногой. Выходит на пик карьеры и другой наш форвард - Даурен Турсагулов, он в очередной раз подтвердил свой статус в Лиге чемпионов.

Огромный опыт, технический набор навыков, ментальность - все это характеризует Чингиза Есенаманова. Один из лидеров сборной способен придумать гол из ничего, к тому же, если говорить объективно и смотреть на возраст игрока "Кайрата", возможно, это заключительный шанс для него проявить себя на чемпионате мира.

Большие надежды также связаны с нападающим-столбом Азатом Валиуллиным. Он качественно проявил себя в квалификации и форварда с такими физическими данными у сборной не наблюдается, поэтому нет сомнений, что свой шанс игрок получит.

Также к основной обойме можно причислить Альберта Акбаликова и Арнольда Кнауба, они добавляют составу вариативности, у них уже достаточно опыта и каждый может влиять на результат.

Карагулов и Токаев провели неплохой внутренний сезон, особенно стоит обратить внимание на игрока "Атырау" (не из-за фамилии), Жомарту только 21 год, да, попадание в заявку скорее аванс для него, но мотивация и та энергия, с которой он выходит на каждый матч, внушают оптимизм.

Напомним, чемпионат мира по футзалу пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября. Казахстан попал в одну группу с командами Литвы, Коста-Рики и Венесуэлы.

Первый матч команда Кака проведет 12 сентября с Коста-Рикой. Начало игры - в 21:00.

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