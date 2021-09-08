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"Игита - наше преимущество, его подключения необходимы". Сулейменов разобрал состав сборной Казахстана на ЧМ по футзалу

"Игита - наше преимущество, его подключения необходимы". Сулейменов разобрал состав сборной Казахстана на ЧМ по футзалу
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Футзал

На этой неделе сборная Казахстана  стартует на чемпионате по футзалу, который пройдет в Литве. Корреспондент Vesti.kz поговорил с бывшим капитаном национальной команды Динмухамбетом Сулейменовым о выборе состава, потере Лео и смене стиля игры при Пауло Рикардо Кака. 

- Динмухамбет, как вы оцениваете состав сборной Казахстана на турнир? Может быть, что-то удивило в таком выборе?

- Я думаю, тренерский штаб обдумал все плюсы и минусы. Я не сомневаюсь, что любой игрок сборной, тем более на таком турнире, приложит все усилия, чтобы не подвести болельщиков. Все вызванные игроки достойны, у нас растет хорошая молодежь, которой пора проявлять себя. Из нового поколения я бы отметил Токаева, Сарбасова и Валиуллина. Этим шансом надо пользоваться, поскольку нельзя точно предсказать, что в будущем еще будет много таких возможностей. 

- В то же время для таких опытных ребят как Игита, Нургожин, Есенаманов это может быть последний чемпионат мира в их карьерах, как вы думаете, это добавляет им мотивации? 

- Да, я думаю они это понимают. У них большой опыт, уверен в них, они принесут большую пользу сборной. 

- На турнире не сыграет один из наших ведущих игроков - Лео, его потеря сильно повлияет на сборную? 

- Конечно, он усилил бы команду, как в защите, так и в атаке. Это весомая потеря. 

- По сравнению с прошлым ЧМ, где вы играли, сейчас сборная стилистически изменилась? 

- Да, поскольку сейчас другой тренер, у него свое видение. В то время Игита подключался сам или когда команда чувствовала, что это необходимо, а сейчас это изменилось, решение по игре 5 на 4 принимает тренерский штаб. С одной стороны, это нормально, у команды неплохо получается играть 4 на 4, но с другой стороны, Игита - это наше преимущество, мне кажется, его подключения необходимы. 

Чемпионат мира по футзалу пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября. Казахстан попал в одну группу с командами Литвы, Коста-Рики и Венесуэлы. С составом можно ознакомиться здесь.

Первый матч команда Кака проведет уже 12 сентября с Коста-Рикой. Начало игры в 21:00.

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Кайрат АФК ЧМ по футзалу Футзал

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