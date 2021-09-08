Qazsport покажет в прямом эфире чемпионат мира по футзалу с участием сборной Казахстана

Телеканал Qazsport покажет в прямом эфире чемпионат мира по футзалу в Латвии, сообщается на его сайте.

Турнир пройдет с 12 сентября по 3 октября. Участие в нем примут 24 сборные, которые разделены на шесть групп.

Сборная Казахстана сыграет в группе А, где ее соперниками будут Литва, Коста-Рика и Венесуэла.

В плей-офф выйдут две лучшие сборные каждой группы и четыре лучшие из числа обладателей третьих мест.

Групповой этап пройдет с 12-го по 20 сентября. Плей-офф стартует матчами 1/8 финала 22-24 сентября, четвертьфиналы будут сыграны 26-27 сентября, полуфиналы 29-30 сентября. Финал и матч за третье место пройдут 3 октября.

Qazsport покажет в прямом эфире все матчи сборной Казахстана, а также игры других команд. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на сайте телеканала.

С составом сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.

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