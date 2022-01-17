Сборная Казахстана потеряла лидеров перед Евро-2022 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу понесла потери перед вылетом в Нидерланды на финальную стадию Евро-2022, сообщает Meta-ratings.kz.

Положительные тесты на коронавирус сдали Даурен Турсагулов, Арнольд Кнауб и Нурбек Карагулов. Первые двое считаются одними из лидеров команды. Игроки остались в столице и сдадут тесты повторно. Если результаты окажутся отрицательными, то отправятся в Гронинген и присоединятся к команде.

Напомним, проведение Евро-2022 запланировано с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене. Соперниками сборной Казахстана по группе B будут команды Италии, Словении и Финляндии.

В Казахстане покажут в прямом эфире матчи сборной на Евро по футзалу