Сборная Казахстана по футзалу вылетела на игры Евро-2022

Сборная Казахстана по футзалу рейсом Нур-Султан - Стамбул - Амстердам вылетела в Нидерланды на финальную стадию Евро-2022, сообщает пресс-служба КФФ.

На континентальном турнире Казахстан выступит в группе В, где встретится с двукратным чемпионом Европы - Италией, а также со Словенией и Финляндией. Матчи с участием подопечных Рикардо Кака пройдут с 20 по 28 января в городе Гронинген. В 1/4 финала турнира пробьются по две команды с каждой группы.

Евро стартует матчем Нидерланды - Португалия. На следующий день сборная Казахстана проведет свою первую встречу на турнире против Словении. Через четыре дня наша команда встретится с Финляндией, а 28 января сыграет против Италии.