Сборная Казахстана может остаться без главного тренера и лидеров на Евро-2022 по футзалу

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Сегодня 07:43

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Meta-ratings.kz. По этой причине он до сих пор находится в Казахстане, несмотря на то, что команда уже прибыла в Нидерланды.

Из-за COVID-2019 не смогли вылететь и некоторые лидеры - Арнольд Кнауб и Даурен Турсагулов. Капитан сборной Игита отправился в Нидерланды позже - 18 января.

При отсутствии Кака командой на матчах чемпионата Европы будет руководить его ассистент Сергей Коридзе.

Турнир для сборной Казахстана начнется игрой против Словении 20 января. Также в группе В она сыграет с Финляндией и Италией. В плей-офф турнира выходят по две команды с каждой группы.

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Метки:
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