Сборная Казахстана по футзалу впервые проведет домашний матч не в Алматы

В пяти официальных встречах одержано пять побед.

Фото: КФФ
Новости спорта Футбол Футзал
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7 декабря 23:17

В среду, 9 декабря, в Нур-Султане во Дворце единоборств "Жекпе-жек" сборная Казахстана по футзалу примет Венгрию в рамках отбора на Евро-2022.

Как сообщает KazFootball.kz, команда впервые проведет домашнюю встречу не в Алматы.  

Так, ранее сборная по футзалу на территории Казахстана сыграла 17 матчей, и все они состоялись в Алматы. В них команда потерпела всего одно поражение - в товарищеском матче с Беларусью (0:1). В пяти официальных матчах одержаны пять побед. 

Отметим, что в прямом эфире матч Казахстан - Венгрия покажет телеканал Qazsport.

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Сборная РК по футзалу
Футбол Футзал
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7 декабря 23:17
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