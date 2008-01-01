Сборная Казахстана по футзалу впервые проведет домашний матч не в Алматы

В среду, 9 декабря, в Нур-Султане во Дворце единоборств "Жекпе-жек" сборная Казахстана по футзалу примет Венгрию в рамках отбора на Евро-2022.

Как сообщает KazFootball.kz, команда впервые проведет домашнюю встречу не в Алматы.

Так, ранее сборная по футзалу на территории Казахстана сыграла 17 матчей, и все они состоялись в Алматы. В них команда потерпела всего одно поражение - в товарищеском матче с Беларусью (0:1). В пяти официальных матчах одержаны пять побед.

Отметим, что в прямом эфире матч Казахстан - Венгрия покажет телеканал Qazsport.