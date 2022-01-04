Сборная Казахстана по футзалу собралась в Нур-Султане перед Евро-2020

Сборная Казахстана по футзалу приступила к учебно-тренировочным сборам в Нур-Султане, сообщает KazFootball.kz.

"Вчера команда заселилась в отеле, а сегодня, 4 января, приступила к тренировочному процессу. В ближайшее время станет известен список игроков, вызванных в сборную Казахстана для подготовки на EURO-2022 по футзалу", - говорится в сообщении.

Напомним, групповой этап Евро стартует 19 января в Нидерландах. Подопечные Рикарду Кака сыграют в группе B с Италией, Словенией и Финляндией.

Турнир из-за травмы бедра пропустит Даурен Нургожин. Также низкие шансы попасть на Евро-2022 и у Даурена Турсагулова, получившего травму в декабрьском матче Лиги чемпионов. Но команде, вероятно, сможет помочь ключевой защитник Лео. Игрок восстановился после тяжелой травмы.