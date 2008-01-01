Сборная Казахстана по футзалу разгромила соперника в первом матче отбора на Евро-2022

Команда в Нур-Султане принимала Венгрию.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Футзал
3
Вчера 21:14
Чемпионат Европы по футзалу
Групповой этап
Казахстан - Венгрия 5:0

Голы: Кнауб, 7 (1:0) ; Нургожин, 10 (2:0) ; Кнауб, 13 (3:0) ; Акбаликов, 14 (4:0) ; Турсагулов, 22 (5:0)

Нереализованные:

Турнирная таблица

Сборная Казахстана по футзалу стартовала с победы в отборочном цикле Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Кака в Нур-Султане принимали Венгрию, которую разгромили со счетом 5:0.

Забитыми голами отметились  Арнольд Кнауб ('7, '13), Даурен Нургожин ('10), Альберт Акбаликов ('14) и Даурен Турсагулов ('22). Из-за простуды встречу пропускал основной вратарь команды Игита. Подробнее со статистикой можно ознакомиться здесь.

Этот матч стал для сборной Казахстана не только первым в отборочном турнире, но и последним в этом году. Следующую встречу команда проведет 28 января 2021 года на выезде против Израиля.

Отметим, что впервые в истории отборочные матчи пройдут по формуле "дома - в гостях". Команды сыграют по три матча на своей площадке и столько же - на выезде. При этом сборная Казахстана впервые проводила домашнюю встречу не в Алматы.

Путевки на чемпионат Европы получат победители восьми групп и шесть лучших вторых мест. В четвертом раунде две команды в стыковых матчах разыграют 15-ю путевку.

Финальная часть турнира пройдет в Нидерландах (Амстердам и Гронинген). Казахстан также претендовал на проведение Евро-2022.

Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан
Футбол Футзал
3
Вчера 21:14
© 2008 - 2020 ТОО «EML»