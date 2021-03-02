Сборная Казахстана по футзалу разгромила Беларусь в матче отбора на Евро-2022

Чемпионат Европы по футзалуЕсенаманов, 3 (1:0) ; Оразов, 9 (2:0) ; Лео - Мендонка Да Роса, 15 (3:0) ; Есенаманов, 22 (4:0) ; Крыкун, 27 (4:1) ; Турсагулов, 29 (5:1) ; Рабыко, 30 (5:2)

Сборная Казахстана по футзалу одержала вторую победу в отборочном цикле Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 2 марта, подопечные Кака в Нур-Султане принимали Беларусь и были сильнее со счетом 5:2.

В составе сборной Казахстана отличились: Чингиз Есенаманов ('3, '22), Биржан Оразов ('9), Лео ('15) и Даурен Турсагулов ('29). Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в первом матче в группе 5 Казахстан в декабре разгромил Венгрию.

Казахстану осталось провести в отборе еще четыре матча - в гостях у Беларуси 8 марта, в гостях у Венгрии 6 апреля и две дома с Израилем - 9 и 13 апреля.

Оба футзальных матча между Казахстаном и Израилем в рамках Евро-2022 пройдут в Нур-Султане

Отметим, что впервые в истории отборочные матчи проходят по формуле "дома - в гостях". Путевки на чемпионат Европы получат победители восьми групп и шесть лучших вторых мест. В четвертом раунде две команды в стыковых матчах разыграют 15-ю путевку.

Финальная часть турнира пройдет в Нидерландах (Амстердам и Гронинген). Казахстан также претендовал на проведение Евро-2022.

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