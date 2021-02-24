Сборная Казахстана по футзалу огласила состав на матчи с Беларусью в рамках отбора на Евро-2022

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака огласил список игроков, приглашенных на сборы, которые начнутся 25 февраля в Нур-Султане.

Команда проведет подготовку к играм с Беларусью в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года.

Первый матч команд будет сыгран 2 марта в Нур-Султане, второй - 8 марта в Минске.

Основной состав Казахстана:

вратари: Игита ("Кайрат"), Нуралем Байдулла ("Нур-Султан");

полевые ️игроки: Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов, Дуглас Жуниор (все - "Кайрат"), Тайнан ("Спортинг"), Лео ("Норильский никель"), Азат Валиуллин ("Аят"), Нурбек Карагулов, Арнольд Кнауб (оба - "Актобе"), Болат Сарбасов ("Атырау"), Торехан Досов ("Байтерек").

В резервный состав вошли следующие игроки:

вратарь: Александр Гуров ("Аят");

полевые игроки: Кайрат Иманалин ("Актобе"), Жомарт Токаев ("Атырау"), Ринат Торегазин, Тимур Балтабаев, Антон Рындин (все - "Аят"), Мирамбек Бикеев, Виктор Клинов (оба - "Байтерек"), Батырхан Имашев, Бауыржан Нураждаров (оба - "Нур-Султан").

Напомним, на старте отбора подопечные Кака в Нур-Султане разгромили Венгрию со счетом 5:0. С календарем игр в группе 5 можно ознакомиться здесь. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.