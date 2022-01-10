Сборная Казахстана по футзалу изменила план подготовки к Евро-2022. Подробности

Сборная Казахстана по футзалу внесла коррективы в ход процесса подготовки к ближайшему чемпионату Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz. В частности, команда Пауло Рикардо Кака не сможет сыграть ранее запланированные товарищеские матчи с Украиной.

Национальная команда на данный момент в штатном режиме продолжает тренировочный процесс в Нур-Султане. Вероятно, теперь сборная напрямую отправится в Нидерланды, где пройдет Евро-2022, поскольку контрольные игры в Киеве отменены.

Также стало известно, что в составе сборной Казахстана на данный момент отсутствуют несколько лидеров, включая Игиту, Дугласа и Тайнана, которые не успели вернуться в страну. Скорее всего, они присоединятся к команде лишь в Нидерландах.

При этом вопрос с проведением Евро-2022 практически решен, более того, сейчас УЕФА совместно с местной федерацией и министерством здравоохранения разрабатывают план по запуску болельщиков на трибуны.

Напомним, проведение Евро-2022 запланировано с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды). Соперниками сборной Казахстана по группе B будут команды Италии, Словении и Финляндии.