Прямая трансляция матча отбора на Евро-2022 по футзалу Беларусь - Казахстан

Сегодня, 8 марта, сборная Казахстана по футзалу сыграет с командой Беларуси в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Минске и начнется в 22:30 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

Напомним, что Казахстан и Беларусь уже встречались неделю назад в Нур-Султане. Тогда подопечные Кака победили со счетом 5:2.

Сборная Казахстана с шестью очками после двух игр возглавляет группу, у Беларуси, Венгрии и Израиля по три очка. При этом белорусы и венгры сыграли по три матча.