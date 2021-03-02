Прямая трансляция матча отбора на Евро-2022 по футзалу Казахстан - Беларусь

Сегодня, 2 марта, сборная Казахстана по футзалу сыграет с командой Беларуси в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 19:30 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

К очному матчу соперники подошли с тремя очками в активе. Однако белорусы провели на игру больше - в декабре обыграли сборную Израиля (3:0), в феврале проиграли команде Венгрии (1:2).

Сборная Казахстана на старте квалификации разгромила венгров со счетом 5:0.