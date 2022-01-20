"Представлять такую страну - это моя мечта". Эдсон - о выступлении за Казахстан, реакции семьи и Евро-2022

Игрок футзального "Кайрата" Эдсон в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему принял решение выступать за сборную Казахстана. В частности, он раскрыл, мог ли сыграть на ЧМ-2021, как отреагировали его близкие на решение сменить гражданство и на какой результат настроена команда перед групповым этапом чемпионата Европы.

- Эдсон, поздравляем тебя с предоставлением казахстанского гражданства. Что ты сейчас чувствуешь и почему ты принял это решение?

- Очень счастлив, что процесс закончился и я получил гражданство. Я уже четвертый год провожу в "Кайрате", я и моя семья привыкли к Алматы и Казахстану. "Кайрат" мне открыл возможности ко многим путям и один из них - это дверь на евроарену в составе сборной.

На данный момент я уже на пути к реализации своей мечты, думаю, что любой спортсмен хотел бы представлять страну, в которой живет и где ему комфортно. Я знаком с разными ребятами, которые получали гражданство в других странах - все они рады представлять флаг, который выбрали. В течение последних четырех лет моей жизни многое связано с Казахстаном. Представлять такую страну на мировых турнирах - это моя мечта.

- О том, что ты будешь играть за сборную Казахстана, говорили еще летом прошлого года, была ли вероятность, что ты мог сыграть на чемпионате мира в Литве?

- Да, перед чемпионатом мира мне сказали, что, возможно, успеют закончить процесс, но, к сожалению, так получилось, что с трудом успели к Евро-2022.

- С твоим приходом многие болельщики говорят о том, что теперь наша сборная точно может претендовать на титул Евро-2022, ты согласен с этим?

- Очень счастлив, что многие верят в мою работу, всегда буду помогать сборной и стараться показывать игру высокого уровня.

- Как отреагировали твои близкие на решение выступать за Казахстан?

- Моя семья была счастлива, когда поступило такое предложение. Думаю, что они ждали больше, чем я, потому что они знали, насколько я желал получить гражданство. Они интересовались каждым шагом в ходе всего процесса получения гражданства.

- Как ты оцениваешь наших соперников по группе? Команда ставит цель выйти в плей-офф с первого места?

- Группа равная. Но надеемся на нашу работу, вместе мы сможем достичь максимум результатов, настраиваясь на каждую игру. Алга, Казахстан!

Сборная Казахстана лишилась лидера перед стартом на Евро-2022 по футзалу

Напомним, сегодня, 20 января, сборная Казахстана проведет стартовый матч на Евро-2022 против команды Словении. Наша сборная потеряла еще одного игрока, но двое других исполнителей могут вернуться в состав. Прямая трансляция будет доступна по следующей ссылке.