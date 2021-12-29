"Обе стороны выигрывают". Экс-тренер сборной Казахстана - о переходе лидера "Кайрата" в российский клуб

Один из ключевых игроков футзального "Кайрата" Дуглас в ближайшее время может перейти в российский клуб КПРФ. Корреспондент Vesti.kz поговорил по этому поводу с бывшим тренером сборной Казахстана и карагандинского "Тулпара" Амиржаном Мукановым.

"Если "Кайрат" так решил, значит, для них это правильно. Считаю, что на внутреннем фронте ресурсы "Кайрата" даже без Дугласа позволяют им с оптимизмом и уверенностью смотреть на вторую часть сезона. Разница между "Кайратом" и всеми остальными в Казахстане слишком велика, они могут выиграть чемпионат и без Дугласа, у них огромный запас прочности. Без обид, но квалификация игроков алматинского клуба очень высока, в других казахстанских командах просто нет таких игроков.

Для самого Дугласа это большая возможность поиграть в интересном чемпионате - одном из лучших (в Европе). Видно, что КПРФ чего-то не хватает, они недавно проиграли "Тюмени" и, видимо, Дуглас тот самый человек, который может им помочь. Это очень интересный проект для Дугласа. КПРФ играет немного в другом стиле, но это будет полезный опыт для игрока, да и для всего чемпионата России, все-таки Дуглас один из лучших игроков мира. В общем, обе стороны выигрывают.

Может ли "Кайрат" полноценно отпустить Дугласа летом? Смотря какова финансовая ситуация, но Дуглас топ-игрок, без него сложно представить "Кайрат". Тут больше вероятность, что это будет просто аренда", - заявил Амиржан Абзалович.

Отметим, что КПРФ может взять Дугласа в полугодичную аренду. На данный момент в чемпионате России по футзалу уже выступают два казахстанских игрока - Арнольд Кнауб ("Динамо-Самара") и Лео ("Норильский Никель").