"Нам достаточно ничьей, но...". Кака высказался о матче Казахстана с Италией на Евро-2022

©УЕФА
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Сегодня 10:45

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака высказался об игре "на ничью" с Италией на Евро-2022, объяснив свою жесткую позицию в этом вопросе, сообщает официальный сайт УЕФА.

Казахстанцы лидируют в группе с четырьмя очками, а Италия делит второе-третье места со Словенией (по два очка).

"Мы знаем, что ничьей достаточно, чтобы пройти в следующий этап, но нельзя так начинать матч. Это первый шаг к поражению. Мы будем играть на победу и в итоге увидим, что для нас лучше. В Италии всегда были игроки мирового класса, и чтобы противостоять им, нужно знать, как их остановить. Как и у наших игроков, у них есть свои сильные и слабые стороны", - подытожил тренер.

Добавим, что матч Казахстана против Италии покажут в прямом эфире, а в параллельной игре сыграют Словения с Финляндией, которые тоже не потеряли шансы на плей-офф.

В УЕФА отреагировали на решающий матч Казахстана с Италией на Евро-2022

 

 

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