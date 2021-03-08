Игрок лиссабонского "Спортинга" и сборной Казахстана по футзалу Тайнан в интервью пресс-службе КФФ поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации Евро-2022 против Беларуси, а также рассказал о чемпионате Португалии и предстоящем чемпионате мира в Литве.

– Тайнан, как идет подготовка к матчу против сборной Беларуси?

– Тренировка идет хорошо. У нас огромный настрой на предстоящую игру. Мы уже играли на этой площадке вместе с "Кайратом". Паркет очень удобный, по качеству ничем не уступает тому, что в Нур-Султане. Никаких проблем с площадкой на матче не будет.

– Вы пропустили матч с Венгрией (5:0) из-за травмы. Как вы чувствуете себя сейчас?

– Конечно, я не набрал стопроцентную форму, но я усердно работаю с нашим тренером по физподготовке. Нужно забыть о травме и максимально выложиться на матче.

– Расскажите, как у вас дела в чемпионате Португалии?

– Очень хороший чемпионат. Все понимают, что в конце первенства за титул будут бороться "Бенфика" и "Спортинг". Уровень чемпионата Португалии очень похож на казахстанский. Я очень счастлив выступать там. Буду биться со своей командой за высокие места в чемпионате.

– Какие задачи у "Спортинга" в Лиге чемпионов?

– Лучшие команды в Лиге чемпионов ставят только одну задачу – выиграть ее. Но мы понимаем, что это будет сложно, так как на этом турнире участвуют только самые сильные. Верю, что мы сможем ее выиграть.

– Что думаете о четвертьфинальном матче "Кайрат" – "Бенфика"?

– Будет интересная игра. Конечно, я буду болеть за "Кайрат". Эта команда дала мне очень многое в карьере. Я бы хотел, чтобы мой клуб "Спортинг" и "Кайрат" встретились в финале Лиги чемпионов.

– В сентябре нашей сборной предстоит сыграть на чемпионате мира в Литве. Что для вас значит этот мундиаль? Как подойти к турниру?

– Мы занимаем высокие места в рейтинге ФИФА, и я хочу, чтобы мы попали, как минимум, в четверку лучших команд турнира. Мы хотим показать свой высокий уровень.

– Сборная Казахстана для вас в трех словах.

– Благодарность, любовь и ответственность.

– Кто такой Тайнан и какой у него характер?

– Партнеры по команде знают, что Тайнан никогда не отступает, максимально отдается на поле и у него есть дух победителя. Он не до конца еще раскрыл свой потенциал и всегда готов играть за сборную Казахстана.

– Каково играть без болельщиков?

– Конечно, очень тяжело играть без болельщиков. Но я чувствую их поддержку, огромное им за это спасибо!