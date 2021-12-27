Лидер "Кайрата" и сборной Казахстана переходит в российский клуб

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Новости спорта Футзал
Вчера 12:18

Лидер сборной Казахстана по футзалу и "Кайрата" Дуглас Жуниор перейдет в российский КПРФ на правах аренды до конца сезона, передает "Футзал Казахстан".

Отмечается, что российские источники также сообщили о том, что Дуглас будет выступать за эту команду до конца сезона. 

Ранее мы проинформировали о том, что алматинский клуб после вылета из Лиги чемпионов рассматривает возможность отдать в аренду некоторых игроков основного состава. Среди тех, кто может временно покинуть команду зимой, назывались бразильцы Савио, Витао и Ранжел.

Напомним, что "Кайрат" не сумел пробиться в финальную стадию Лиги чемпионов, заняв лишь третье место в группе элитного раунда.

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Метки:
Кайрат АФК Сборная РК по футзалу Казахстан


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