Бывший игрок алматинского футзального "Кайрата" Витао продолжит карьеру в Азербайджане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, 27-летний бразилец подписал контракт с чемпионом Азербайджана - клубом "Араз-Нахчыван". Соглашение рассчитано на один год.

За "Кайрат" универсал выступал с сезона-2021/22. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах, в которых забил девять голов и помог алматинцам защитить звание чемпиона Казахстана. Также он выступал за "Актобе".

Новый выпуск на нашем YouTube-канале . Шавкат РАХМОНОВ - о следующем бое в UFC, сравнение с Чимаевым и трилогии Головкина с "Канело":