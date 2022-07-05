Легионер после ухода из "Кайрата" нашел новый клуб

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Сегодня 14:01

Бывший игрок алматинского футзального "Кайрата" Витао продолжит карьеру в Азербайджане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, 27-летний бразилец подписал контракт с чемпионом Азербайджана - клубом "Араз-Нахчыван". Соглашение рассчитано на один год.

За "Кайрат" универсал выступал с сезона-2021/22. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах, в которых забил девять голов и помог алматинцам защитить звание чемпиона Казахстана. Также он выступал за "Актобе".

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Метки:
Кайрат АФК Футзал

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