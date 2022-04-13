Команда экс-тренера сборной Казахстана впервые пропустит Кубок Азии

Сборная Кыргызстана по футзалу, которой руководит казахстанский специалист Амиржан Муканов не смогла пробиться в финальный раунд Кубка Азии 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Кыргызстана заняла третье место в группе A отборочного турнира, который прошел в Бишкеке. Она впервые пропустит Кубок Азии.

Подопечные Муканова уступили сборными Ирана (1:8) и Туркменистана (1:3), а также разгромили Мальдивы (7:1). Команды Ирана и Туркменистана вышли в финальный раунд Кубка Азии.

Из группы B, матчи которой тоже принимала столица Кыргызстана дальше вышли сборные Узбекистана и Таджикистана. В этом квартете также выступали Афганистан и Непал.

Напомним, Муканов ранее возглавлял карагандинский "Тулпар" и сборную Казахстана по футзалу.

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